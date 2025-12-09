سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 9 ديسمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6439 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6403 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5602 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4802 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44821 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.