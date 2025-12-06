استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 6-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقى سعر الذهب عيار 14 عند 3750 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4820 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5620 جنيهًا للجرام.

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 6420 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 44960 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64200 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199662 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 321000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% إلى نحو 4197 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.