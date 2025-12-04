عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مراسم توقيع عقد رخصة إنتاج مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة في الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، وشركة Honeywell UOP، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وخالد هاشم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيان الوزارة.

ووقع العقد كلٌ من الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، ومات سبالدينج، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لشؤون الطاقة والحلول المستدامة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وقيادات شركتي ESAF وHoneywell UOP .

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه قطاع البترول للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء ودعم التزامات مصر بخفض الانبعاثات الكربونية.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر ويمثل تطورًا مهمًا ضمن جهود القطاع لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر منخفض الكربون.

وأوضح الوزير أن المشروع المقرر إقامته في الإسكندرية يعتمد على تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود طائرات بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، بما يسهم في خفض نحو 400 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأضاف أن المشروع يُعد من المشروعات الاقتصادية ذات الأولوية نظرًا لعوائده البيئية والاقتصادية الكبيرة.

ومن جانبه، أكد خالد هاشم أن هانيويل تفخر بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن التعاون يعكس الثقة المشتركة والتوجه نحو اعتماد أحدث تقنيات الوقود منخفض الكربون. كما أكد التزام هانيويل بتقديم خبراتها العالمية لدعم القدرات المصرية في إنتاج وقود الطائرات المستدام وفق أعلى معايير الصناعة الدولية.

وتعد رخصة Honeywell UOP واحدة من أبرز التراخيص العالمية في تقنيات إنتاج وقود الطائرات المستدام المعتمد على الزيوت المستعملة مثل زيت الطهي، ومن أوائل التكنولوجيات التي اقتحمت هذا المجال. وتمتاز التقنية بكفاءة تحويل تصل إلى نحو 80% عبر عمليات هدرجة متقدمة تضمن إنتاج وقود مطابق للمواصفات الدولية للطيران، بما يحقق جدوى اقتصادية مرتفعة ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.