ارتفعت أسعار والفول، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والأرز السائب، والفول السائب، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.78 جنيه، بزيادة 93 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.87 جنيه، بزيادة 2.07 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.9 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.46 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 37.05 جنيه، بزيادة 1.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.84 جنيه، بزيادة 1.64 جنيهًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.8 جنيه، بتراجع 4.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.6 جنيه.

لتر زيت الذرة: 114.63 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 415.84 جنيه، بتراجع 4.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.04 جنيه، بزيادة 2.42 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23.25 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.25 جنيه، بتراجع 1.25 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.32 جنيه، بزيادة 15.65 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 288.69 جنيه، بزيادة 11.47 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 112.98 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.