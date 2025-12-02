سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 1-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6448 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5640 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4833 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3760 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2686 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 200483 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 45120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 4228 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.