إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع العدس والزيت والطماطم وانخفاض الذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:19 م 18/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والعدس، والفول، والزيت، واللحوم، والطماطم، والسمك البلطي، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار العدس والفول والزيت واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار العدس الزيت الطماطم انخفاض الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح