ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والعدس، والفول، والزيت، واللحوم، والطماطم، والسمك البلطي، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 18-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

