بلاك كاسبيان لوجيستكس تتقدم بعرض للاستحواذ على كامل أسهم "الإسكندرية للحاويات"

كتب : مصراوي

02:45 م 14/12/2025

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تلقيها عرض من شركة "بلاك كاسبيان لوجيستكيس هولدينج ليمتد" للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

وبحسب إفصاح الإسكندرية لتداول الحاويات للبورصة اليوم، فإن بلاك كاسبيان لوجيستكيس أبدت نيتها في تقديم عرض شراء إجباري (محتمل غير ملزم)، للاستحواذ على النسبة المكملة لـ 90% من رأس مال أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لتصبح مالكة للشركة بنسبة 100%.

ويشترط إتمام هذا العرض أن لا يقل حصة بلاك كاسبيان لوجيستكيس عن 51% من رأس المال المصدر.

وبحسب البيان فإن عرض الشراء المحتمل سيكون بسعر شراء مبدئي مقترح لا يقل عن 22.99 جنيه للسهم الواحد.

