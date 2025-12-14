وزير البترول يبحث مع نظيره البحريني تعزيز التعاون في مجال الطاقة

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات الطاقة والبترول والبتروكيماويات، إلى جانب قضايا التحول الطاقي والاستدامة البيئية، وفق بيان الوزارة.

جاء ذلك خلال المشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والبحرين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون وتهيئة الفرص لتيسير مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بمملكة البحرين.

واستعرض الوزير القدرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البحث والاستكشاف، والتكرير، والصناعات البتروكيماوية، وحلول الطاقة المستدامة، مؤكدًا على ما تمثله هذه القدرات من فرص واعدة لتنفيذ المشروعات المشتركة.

كما شدد اللقاء على أهمية دعم برامج التدريب، والتبادل الفني، وبناء القدرات بين المهندسين والمتخصصين في البلدين.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون، والطاقة النظيفة، والعمل المشترك نحو تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني (Net Zero)، بما يدعم مفهوم "التحول العادل للطاقة" الذي يوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

ووجه المهندس كريم بدوي دعوة للدكتور محمد بن دينه لمشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2026).