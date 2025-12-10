إعلان

ارتفاع سعر الذهب في أول رد فعل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

كتب : منال المصري

11:32 م 10/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 0.6% إلى 4231 دولار للأونصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم، وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في آخر اجتماع له خلال 2025 سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.5% و3.75% ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وتميل أغلب خبر الاقتصاد إلى أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين إلى زيادة مدخراتهم في الذهب كملاذ آمن بعد تراجع العائد على الدولار.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، لمصراوي إن خفض الفيدرالي للفائدة سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الذهب بالارتفاع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب خفض سعر الفائدة البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الدولار شعبة الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى