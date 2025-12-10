ارتفاع سعر الذهب في أول رد فعل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفع سعر الذهب عالميا بنحو 0.6% إلى 4231 دولار للأونصة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة اليوم، وفق آخر تحديث لوكالة بلومبرج.

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- في آخر اجتماع له خلال 2025 سعر الفائدة 0.25% اليوم للمرة الثالثة على التوالي إلى 3.5% و3.75% ليتوافق مع أغلب التوقعات.

وتميل أغلب خبر الاقتصاد إلى أن خفض سعر الفائدة على الدولار سيدفع المستثمرين إلى زيادة مدخراتهم في الذهب كملاذ آمن بعد تراجع العائد على الدولار.

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، لمصراوي إن خفض الفيدرالي للفائدة سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الذهب بالارتفاع.