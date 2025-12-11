إعلان

أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود- فيديو

كتب : محمود الطوخي

12:37 ص 11/12/2025

أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن أوكرانيا استهدفت ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أنه تم استخدام المسيرات البحرية "سي بيبي"، في ما يُعد الهجوم الثالث على ناقلات النفط الروسية خلال أسبوعين.

وتعرضت ناقلة النفط "داشان" التي ترفع علم جزر القمر لأضرار بالغة. وتشير تقارير أولية إلى تعطلها.

وأظهر مقطع فيديو مسيرة من طراز "سي بيبي" وهي تغوص أيفل ناقلة النفط الروسية قبل وقوع سلسلة انفجارات في مؤخرة السفينة.

لم يتضح على الفور، ماهية الشحنة التي تحمله الناقلة الروسية، أو ما إذا كان الهجوم تسبب في تسرب نفطي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية البحر الأسود

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى