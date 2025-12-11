أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود- فيديو

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي، الأربعاء، إن أوكرانيا استهدفت ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود.

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أنه تم استخدام المسيرات البحرية "سي بيبي"، في ما يُعد الهجوم الثالث على ناقلات النفط الروسية خلال أسبوعين.

وتعرضت ناقلة النفط "داشان" التي ترفع علم جزر القمر لأضرار بالغة. وتشير تقارير أولية إلى تعطلها.

وأظهر مقطع فيديو مسيرة من طراز "سي بيبي" وهي تغوص أيفل ناقلة النفط الروسية قبل وقوع سلسلة انفجارات في مؤخرة السفينة.

🚨⚡️ غـير عـادي:



جهاز الأمن الأوكراني يعترف علناً بالهجوم الإرهابي على ناقلة نفط مدنية (هندية) في مياه البحر الأسود.



الناقلة (تحت علم جزر القمر) تابعة لشركة هندية.



زيلينسكي، وفي نفس اللحظة، أعلن عقد محادثات مع الأمريكيين حول خطة السلام.



-: هجوم إرهابي ويناقش السلام؟! pic.twitter.com/Lng3GRHaJY — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 10, 2025

لم يتضح على الفور، ماهية الشحنة التي تحمله الناقلة الروسية، أو ما إذا كان الهجوم تسبب في تسرب نفطي.