معهد الفلك يحدد موعد غرة رجب 1447

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا رسميًا بشأن نتائج الحسابات الفلكية الخاصة برصد هلال شهر رجب 1447هـ، وذلك لتحديد غُرَّة الشهر الهجري الجديد.

وأضاف المعهد، بحسب بيانه الصادر الأربعاء، أن هلال شهر رجب يولَد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 20 ديسمبر 2025م، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأوضح البيان أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، بينما يبقى في باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين 8 و14 دقيقة.

كما أشار المعهد إلى أن العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد في سمائها بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 1 و26 دقيقة، ما عدا أنقرة في تركيا التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.

وأكد المعهد، بناءً على هذه المعطيات، أن غُرَّة شهر رجب 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025م.