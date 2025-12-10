انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 10-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3740 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4808 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5610 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 44880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4193 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.