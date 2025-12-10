إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 ديسمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:30 م 10/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6426 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6392 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5593 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4794 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44744 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

