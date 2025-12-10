استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 10-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3740 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4808 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5610 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 4197 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.