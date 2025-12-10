إعلان

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتب : أحمد الخطيب

05:52 م 10/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 10-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3740 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4808 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5610 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 4197 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا
بعد قفزة 110% منذ بداية العام.. الفضة تتفوق على الذهب وتبلغ مستويات تاريخية
قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـ"حياة كريمة" ومواقف سرفيس تُدرج كمشروعات قومية
نقيب البيطريين يكشف لأول مرة نسبة اللحوم في السجق والبرجر
22 صورة ترصد.. الأمطار تضرب 10 محافظات الآن
الأرصاد: سحب رعدية كثيفة تضرب الوجه البحري والقاهرة الكبرى