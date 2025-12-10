إعلان

نجيب ساويرس: ميزانية مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية تبلغ مليار جنيه سنويا

كتب : منال المصري

07:56 م 10/12/2025

المهندس نجيب ساويرس

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري، إن ميزانية مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية تبلغ مليار جنيه سنويا تساهم في دعم المسؤولية المجتمعية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر صحفي لشركة شغلني ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف -مصر للإعلان عن إطلاق مشروع تشغيل شباب الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا لتأهيلهم لسوق العمل، أن شغلني نجحت في وقت قصير على توفير آلاف فرص العمل للشباب بعد تأهيلهم لسوق العمل.

وأشار ساويرس إلى أن "القضاء على البطالة لن يأتي إلا بإنشاء عشرين شركة مثل شغلني وعشرين مؤسسة مثل ساويرس للتنمية المجتمعية".

وأكد ساويرس أن أهم ما يميز مؤسسة ساويرس للتنمية امتلاكها العديد من القطاعات المختلفة لتأهيل الشباب والشابات لسوق العمل مثل قطاع التمريض الذي يقدم كافة الخبرات والتدريبات اللازمة للشباب وتأهيلهم للعمل برواتب مجزية.

وجاء المؤتمر بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية ومدير تنفيذي بمكتب رئيس مجلس الوزراء دولة الإمارات، واللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة لشؤون الشباب وعمر خليفة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شغلني للتوظيف.

وكذلك أنيس أقليمنضوس رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر ونيفين الطاهري رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شيلد للاستثمار وإنجي اليماني المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الحرفية والبيئية.

نجيب ساويرس مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية شركة شغلني فرص العمل

