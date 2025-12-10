سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 9-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6418 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5615 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4813 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3743 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2674 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 199595 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.39% الى نحو 4207 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.