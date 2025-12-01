إعلان

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ إبقاء مستويات الإنتاج دون تغيير

كتب : مصراوي

02:23 ص 01/12/2025

أسعار النفط

وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5%، اليوم الإثنين، بعد أن قرر تحالف أوبك+ أمس عدم زيادة الإنتاج المخطط لها سابقا في الربع الأول من العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو ما يعادل 1.51% إلى 63.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 2327 بتوقيت جرينتش.

وصعد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتا أو ما يعادل 1.54% إلى 59.45 دولار للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+ في اجتماعه على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير للربع الأول من عام 2026، في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق، وفقا للغد.

