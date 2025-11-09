كتبت- آية محمد:

وقّعت الهيئة القومية للبريد مع الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، على بروتوكول تعاون مشترك لتفعيل باقة من الخدمات البريدية والمالية المتكاملة داخل الحرم الأكاديمي، وذلك لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها داخل المؤسسات التعليمية الكبرى.

جاء ذلك بحضور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وفق بيان البريد اليوم.

ووقع البروتوكول سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق، وعادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ومفوضا عنه أحمد شوقي الأمين، العام للأكاديمية، بحضور لفيف من قيادات هيئة البريد والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي استمرارًا لإستراتيجية الهيئة في تطوير خدماتها وتعزيز تواجدها داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يتضمن تخصيص مقر متكامل للبريد داخل الأكاديمية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية، والخدمات الطلابية المختلفة إلى جانب العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص الأكاديمية والهيئة القومية للبريد على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ودعم التحول الرقمي في التعليم، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء مؤسسات ذكية تقدم خدمات عصرية متكاملة.