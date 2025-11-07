كيف تحركت أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبًا محدودًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت تراجعًا طفيفًا مقارنة ببداية الأسبوع.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5350 جنيهًا في نهاية تعاملات السبت الماضي، فيما تراجع سعره إلى 5345 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بخسارة بلغت 5 جنيهات خلال الأسبوع.

وخلال الأيام الماضية شهدت الأسعار تحركات متباينة في نطاق محدود، حيث بلغ سعر الجرام 5345 جنيهًا يوم الأحد، ثم ارتفع إلى 5355 جنيهًا يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى سجله الذهب خلال الأسبوع.

لكن الأسعار فقدت جزءًا من مكاسبها في منتصف الأسبوع، متراجعة إلى 5295 جنيهًا يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تعود للصعود يوم الخميس لتسجل 5338 جنيهًا للجرام، ثم ارتفعت في منتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلة نحو 5345 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

قبل دفع الفاتورة أو شحن الرصيد.. اعرف حقوقك لدى شركات المحمول

بعد إنتهاء التقديم.. متى تجرى القرعة العلنية لحج الجمعيات هذا العام؟