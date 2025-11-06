إعلان

وزير المالية يكشف مكاسب مصر من صفقة "علم الروم"

كتب : حسن مرسي

06:43 م 06/11/2025

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن صفقة الاستثمارات المصرية القطرية الجديدة لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي تُعد من أضخم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر.

وأضاف "كجوك"، في مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن حجم استثمارات الصفقة يقترب من 30 مليار دولار على مدى عمر المشروع، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تقديرات أولية قابلة للزيادة مع تقدم التنفيذ.

وتابع وزير المالية، أن المشروع يستهدف بناء مدينة سياحية وعقارية متكاملة دائمة على الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن المدينة ستضم خدمات متطورة ومنتجعات فاخرة، موضحًا أنها ستخلق آلاف فرص العمل وتعزز مكانة الساحل كوجهة عالمية تنافس أفخم المنتجعات المتوسطية.

وواصل وزير المالية: العوائد المباشرة للخزانة المصرية ستتجاوز 5 مليارات دولار في المراحل الأولى، والدولة ستحصل على 3.5 مليار دولار نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، مشددًا على أن هذا المبلغ سيُسدد كاملًا دون تأجيل.

وأكد أن الحصة العينية ستبلغ 1.8 مليار دولار مع استكمال المراحل، وأن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل على 15% من صافي الأرباح بعد استرداد التكاليف، موضحًا أن هذه النسبة تضمن استمرارية العائد للدولة على المدى الطويل.

أحمد كجوك وزير المالية صفقة علم الروم مكاسب مصر من صفقة علم الروم الاستثمارات المصرية القطرية تطوير منطقة علم الروم

