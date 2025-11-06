إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 نوفمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:29 م 06/11/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6128 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6089 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5327 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4566 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42623 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية عيار 21

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
تقلبات جوية.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)