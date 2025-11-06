سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6128 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6089 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5327 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4566 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42623 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.