سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس

كتب-أحمد الخطيب:

09:25 ص 06/11/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 6-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول االتعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3550 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4564 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5325 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6085 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 42600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60857 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189265 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304285 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3997 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك:



