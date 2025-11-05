مذكرة بين تكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية لتأهيل الكوادر الشابة

وقع معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI"، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، مذكرة تفاهم بهدف إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل الكوادر الشابة فى مجال تكنولوجيا "ServiceNow"، لتعزيز قدراتهم التقنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والعالمي إلى جانب توفير فرص عمل للمتميزين.

وجاء التوقيع بحضورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة وهي كابجيمينى "Capgemini"، ومركز ديلويت للابتكار "Deloitte Innovation Hub"، وفودافون للحلول الذكية "Vodafone Intelligent Solutions – Vois".

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر الذي يقدم تدريبًا معتمدًا على تقنيات "ServiceNow" التي تعد من أبرز منصات التحول الرقمي، وتُستخدم داخل المؤسسات لإدارة الخدمات في مجالات مثل تقنية المعلومات والموارد البشرية والعمليات التشغيلية.

وتتميز المنصة بقدرتها على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف من خلال توحيد الأنظمة في بيئة رقمية متكاملة.

وتتعاون الجهات المشاركة لتنفيذ المبادرة من خلال تقديم تدريب عملي مباشر يعتمد على نموذج تكاملي للتدريب من أجل التشغيل، حيث يشارك القطاع الخاص ممثلًا فى شركات كابجيميني، ومركز ديلويت للابتكار.

أما فودافون للحلول الذكية تشارك بالمبادرة في اختيار الكوادر الشابة من الخريجين المتميزين وتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان توافق التدريب مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي وتوفير فرص العمل للمتميزين من خريجي المبادرة في هذه الشركات.

بينما تتولى "GIZ" مصر توفير الرخص الدولية والمحتوى التدريبي الرسمي لمنصة "ServiceNow"، ويقوم معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" بتصميم وتنفيذ البرامج التأهيلية المتخصصة وفق أحدث المناهج التقنية.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يأتي في ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تمكين الشباب وبناء مجتمع رقمي مبتكر يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أبرز أولويات عمل الوزارة.

وأوضح طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية تستهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب بما يعزز قدراتهم التنافسية على المستويين المحلي والدولي مع التركيز على توسيع قاعدة المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل.