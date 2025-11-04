تجنبا لسرقة أموالك.. 6 نصائح لتأمين بياناتك في محفظتك الإلكترونية



يتعرض كثير من المستخدمين لحوادث سرقة أموالهم من المحافظ الإلكترونية نتيجة أخطاء بسيطة قد يرتكبونها دون قصد، وأصبحت المحافظ في الوقت الحالي وسيلة أساسية في الحياة اليومية لتحويل الأموال وسداد الفواتير والشراء عبر الإنترنت.



وبحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 29% ليصل إلى 46.3 مليون محفظة خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 35.8 مليون محفظة في نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس زيادة الاعتماد عليها بشكل كبير.



ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز النصائح التي تساعدك على حماية بياناتك وأموالك داخل المحفظة الإلكترونية:



1- لا تشارك أي معلومات تتعلق بالمحفظة الإلكترونية مثل الرقم السري أو رمز التفعيل أو كود OTP، مع أي شخص مهما كانت درجة قرابته.



2- لا تقبل تحويلات مالية من مصادر أو جهات غير معروفة فقد تكون وسيلة لاختراق حسابك أو تتبع بياناتك.



3- تجنب الضغط على أي روابط تُرسل إليك عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني، خاصة إذا كانت مجهولة المصدر أو تعدك بجوائز أو عروض غير واقعية.



4- لا تسجل الرقم السري في الملاحظات أو الصور، لتفادي تسريبها في حال فقد الهاتف أو تعرضه للاختراق.



5- فعل خاصية الإشعارات والتنبيهات، حيث أن هذه الميزة تتيح لك متابعة كل عملية تتم عبر المحفظة فورًا لتتمكن من التصرف بسرعة في حال حدوث أي نشاط غير طبيعي.

6- لا تستخدم التطبيقات غير الموثوقة أو التي يتم تحميلها من مصادر غير معتمدة فقد تحتوي على برمجيات خبيثة تسعى لاختراق بياناتك الشخصية.



وفي حال الاشتباه في أي محاولة اختراق توجه فورًا إلى مباحث الإنترنت.



