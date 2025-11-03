باستثمارات 788 مليون دولار.. مشروع سياحي جديد بجوار المتحف الكبير

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بدء تنفيذ مشروع سياحي جديد متكامل خلف المتحف المصري الكبير من خلال ذراعها الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "أيكون" إحدى شركات المجموعة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

قامت الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "أيكون" بالبدء في تطوير مشروع سياحي فاخر خلف المتحف المصري الكبير على مساحة 42.4 فدان.



ويتضمن المشروع فندق فاخر من فئة الخمس نجوم بإدارة عالمية تبلغ طاقته الاستيعابية عند اكتماله 495 غرفة فندقية ومجموعة من المطاعم وغيرها من الخدمات والأنشطة المكملة بالإضافة إلى المنطقة التجارية والوحدات السكنية الفندقية والإدارية كما يتضمن المشروع منطقة ترفيهية عالمية.



تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 788 مليون دولار، ومن المتوقع أن تحقيق صافي إيرادات دخل متكرر يبلغ أكثر من 82 مليون دولار سنوياً بالإضافة إلى تحقيق صافي إيرادات مبيعات عقارية على مدار المشروع تبلغ حوالي 233 مليون دولار.