خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض واللحوم وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

02:09 م 28/11/2025

انخفضت أسعار البيض، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 28-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

