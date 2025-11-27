إعلان

البريد يتيح خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع الخارجية

كتب : آية محمد

03:53 م 27/11/2025

البريد المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أتاح البريد المصري خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان البريد اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار جهود البريد المستمرة لتطوير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وتُمكِّن الخدمة المواطنين من تقديم المستندات المطلوبة للتصديق القنصلي مباشرة في أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للذهاب إلى مقار مكاتب التصديق الخاصة بالوزارة، ويتولى البريد المصري إتمام كافة إجراءات التصديق بالتعاون مع مكاتب التصديق نيابة عن العميل، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن تجربة أكثر سهولة وسرعة وأمان.

كما يوفر البريد المصري للمواطن إمكانية اختيار مكان استلام المستندات المصدّقة سواء من أقرب مكتب بريد أو تسليمها في محل العمل أو الإقامة، وفقًا لرغبة العميل.

وتأتي الخدمة ضمن خطة البريد الإستراتيجية لتوسيع باقة الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير حلول ميسرة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة العاملين بالخارج والطلاب الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات حكومية موثوقة بسهولة وسرعة.

113434

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البريد المصري خدمة التصديق القنصلي وزارة الخارجية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب