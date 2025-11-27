البريد يتيح خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع الخارجية

أتاح البريد المصري خدمة التصديق القنصلي بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان البريد اليوم، فإن ذلك يأتي في إطار جهود البريد المستمرة لتطوير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وتُمكِّن الخدمة المواطنين من تقديم المستندات المطلوبة للتصديق القنصلي مباشرة في أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للذهاب إلى مقار مكاتب التصديق الخاصة بالوزارة، ويتولى البريد المصري إتمام كافة إجراءات التصديق بالتعاون مع مكاتب التصديق نيابة عن العميل، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن تجربة أكثر سهولة وسرعة وأمان.

كما يوفر البريد المصري للمواطن إمكانية اختيار مكان استلام المستندات المصدّقة سواء من أقرب مكتب بريد أو تسليمها في محل العمل أو الإقامة، وفقًا لرغبة العميل.

وتأتي الخدمة ضمن خطة البريد الإستراتيجية لتوسيع باقة الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير حلول ميسرة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة العاملين بالخارج والطلاب الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات حكومية موثوقة بسهولة وسرعة.