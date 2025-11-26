إعلان

الريال السعودي يعكس اتجاهه وينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك في تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:53 ص 26/11/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26-11-2025، مقارنة بتعاملات امس، ليعكس اتجاهه التصاعدي على مدار أسبوع، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.65 جنيه للشراء، و12.72 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و12.76 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

