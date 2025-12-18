إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:19 ص 18/12/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 18-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6595 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5770 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4945 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3848 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2748 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغ 205105 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 46160 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.63% إلى نحو 4331 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

إعلان