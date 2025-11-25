بروتوكول بين "البريد" و"روابط الرياضية" لدعم أبطال مصر الرياضيين

وقعت الهيئة القومية للبريد وشركة روابط الرياضية بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم ورعاية أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية الواعدة، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في البطولات القارية والعالمية، بما يدعم جهود الدولة في صناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن التعاون مع شركة روابط الرياضية يؤكد اهتمام البريد المصري الدائم بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للرياضة المصرية، ويجسّد رؤية الدولة نحو تأسيس منظومة احترافية متكاملة قادرة على اكتشاف المواهب وصناعة أبطال يرفعون راية مصر في كبرى المحافل العالمية.

وأوضحت الباز أن انضمام البريد المصري إلى هذا الحدث الرياضي الهام وإلى منظومة داعمة لصناعة الأبطال وتهتم بالمواهب المصرية الواعدة مثل شركة روابط الرياضية؛ يؤكد التزام مؤسسات الدولة بالمشاركة في بناء مستقبل الرياضة المصرية.