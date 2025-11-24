إعلان

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025

كتب : دينا خالد

12:22 م 24/11/2025

معاش تكافل وكرامة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه بالرقم القومي.

وتقدم الوزارة أكثر من برنامج للدعم النقدي منها معاش "تكافل وكرامة"، والذي يتيح الدعم المشروط للفئات المستحقة من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب.

وتصرف وزارة التضامن مبالغ شهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للمستفيدين يوم 15 من كل شهر وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

ويمكن للمستفيدين من البرنامج الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال:

1- زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، هنا

2. اختر أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" الموجودة أعلى يسار الصفحة.

3. أدخل الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الجزء المخصص له.

4. ثم الضغط على زر "استعلام".

تكافل وكرامة برنامج معاش تكافل وكرامة الرقم القومي وزارة التضامن الاجتماعي

