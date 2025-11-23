أكد الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة تاريخية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.

وقال الجوهري، خلال مداخلة على قناة "النيل للأخبار"، إن الرقم وصل إلى 40 مليارًا و614 مليون دولار بنمو 19%، مضيفًا أن هذه الطفرة دليل قاطع على نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج والتصدير.

وأضاف أن القطاعات الرئيسية التي قادت هذا الارتفاع هي مواد البناء، الصناعات الكيماوية، المنتجات الهندسية، والصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن الإمارات تصدرت قائمة المستوردين بزيادة ملحوظة في مشترياتها، مؤكدًا أن الثقة المتزايدة في المنتج المصري من حيث الجودة والسعر التنافسي كانت العامل الحاسم.

وتابع الجوهري قائلًا إن تقليص زمن التخليص الجمركي وتحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ أزال عقبات كبيرة كانت تعطل الصادرات لسنوات.

وأكد أن التركيز على رفع القيمة المضافة بدلًا من تصدير الخامات زاد من تنوع السلع المصرية وجعلها مطلوبة في أسواق جديدة.

وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية العالمية فتحت الباب أمام مصر لتصبح بديلًا مستقرًا وموثوقًا لكثير من الأسواق.

وأشاد بالجولات الخارجية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي نجحت في فتح أبواب دول البلطيق وغيرها لم يكن لنا تواجد صناعي فيها من قبل.

وأكد الجوهري أن مصر أصبحت الآن لاعبًا أساسيًا في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الزخم سيجعل عام 2025 عامًا استثنائيًا في تاريخ الصادرات المصرية غير البترولية.