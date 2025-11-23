إعلان

مصر توقع على مذكرة لإنشاء أول محطة لإسالة وتموين الغاز بقناة السويس

كتب : أحمد الخطيب

05:05 م 23/11/2025

جانب من التوقيع

وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة في بورسعيد، ضمن خطة القناة للتحول إلى "قناة خضراء" بحلول 2030.

المذكرة تستهدف توفير الإمدادات اللازمة لمحطة التسييل والتخزين، والتنسيق بين شركات البترول والهيئة لبدء الإجراءات التنفيذية والفنية، بعد سلسلة اجتماعات مشتركة ودراسة متكاملة للمشروع بمشاركة مؤسسات كورية جنوبية، وصلت بالفعل إلى مراحلها النهائية، وفقا لبيان لوزارة البترول اليوم.


وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروع خطوة رئيسية في دعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن، مشيرًا إلى أن محطة تموين قاطرات قناة السويس ستكون نواة لجذب استثمارات جديدة في مشروعات تموين السفن بالغاز.


من جانبه، أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المحطة تُعد ركيزة أساسية لخطة الهيئة للتحول إلى قناة خضراء بالكامل قبل 2030، وتتوافق مع سياسات المنظمة البحرية الدولية (IMO) لخفض الانبعاثات من قطاع الشحن البحري.


وأكد أن المشروع يدعم القدرة التنافسية للقناة ويخدم أسطول القاطرات والمعديات العاملة بالغاز الطبيعي المسال.

