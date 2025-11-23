سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 نوفمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6264 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6226 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5447 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4669 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43582 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.