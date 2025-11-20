لماذا تراجع سعر الذهب اليوم بمصر؟ رئيس الشعبة يجيب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي"، إن تراجع أسعار الذهب حاليا بمصر ليس قوي ويعد تهدئة طبيعية، مؤكدًا أن السوق يشهد درجة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.

وأضاف ميلاد أن السوق لا يزال في انتظار صدور بيانات التوظيف والتضخم الأمريكية، موضحًا أن خفض الفائدة على الدولار ليس العامل الوحيد المؤثر، فهناك مؤشرات وبيانات أخرى تلعب دورًا مهمًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 45 جنيهًا منذ بداية التعاملات وحتى منتصف اليوم، متأثرًا بهبوط الأسعار عالميًا حيث بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3633 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4671 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5450 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا للجرام، فيما سجل الذهب عالميًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.12% ليصل إلى نحو 4073 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

تحركات الذهب عالميا

وأشار ميلاد إلى أن الذهب يتحرك في نطاق محدود لا يتجاوز 50 دولارًا صعودًا أو هبوطًا عالميًا، وهو ما وصفه بأنه تحركات طبيعية.

وجاء تراجع الذهب بعد إظهار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر أمس في واشنطن أظهر أن عددًا من صناع السياسات النقدية كانوا معارضين لخفض سعر الفائدة المرجعي خلال الاجتماع الأخير.

وجاء في المحضر أن لعديد من المشاركين توقعوا الإبقاء على النطاق المستهدف للفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، بينما رأى آخرون أن خفضًا جديدًا في ديسمبر قد يكون مناسبًا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى تقريبًا مع توقعاتهم قبل الاجتماع المقبل.

وسلط المحضر الضوء على استمرار حالة عدم اليقين بشأن قرار الفائدة المقبل، وسط انقسام حول ما إذا كان التضخم أو البطالة يمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

منها "بوست كولكت".. تفاصيل 4 خدمات أطلقها البريد المصري

بعد تراجعها عالميا.. هل ترتفع أسعار البن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

شعبة الاتصالات: اجتماعات مرتقبة لحل أزمة إيقاف 51 ألف هاتف محمول