ارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنحو 3% خلال تعاملات البورصة اليوم بعد الإعلان عن إنشاء "فندق فورسيزون" بجوار المتحف المصري الكبير.

كان هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى كشف في تصريحات إعلامية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير أمس أنهم بدوا قبل 3 أشهر بناء فندق ضخم يحمل علامة "فورسيزون" بجوار المتحف المصري الكبير متوقعا افتتاحه بعد 3 سنوات

وأشار إلى أن متوسط أسعار الليلة الفندقية ارتفعت في القاهرة وأسوان لمستويات قياسية فوق 1000 دولار بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف طلعت أن الإشغال الفندقي في شرم الشيخ ارتفع إلى 85% والأسعار تضاعفت 4 مرات بعد عقد مؤتمر السلام في المدينة