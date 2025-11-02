إعلان

مايا مرسي تشارك في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية بالدوحة

كتب : دينا خالد

01:32 م 02/11/2025

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

غادرت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.


وينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.


وستُعقد القمة في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.


ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.



مايا مرسي مؤتمر القمة العالمي تنمية الاجتماعية بالدوحة

