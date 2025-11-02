موعد إنتهاء التقديم لحج الجمعيات هذا العام ومتى تجرى القرعة العلنية؟



أعلنت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1447هـ- 2026م ، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، وحتى يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر المقبل. وأشارت الوزيرة، إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.وأضافت الوزيرة، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا.



ومن المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة منتصف شهر نوفمبر المقبل، بحسب الوزيرة.



وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية، بحسب الوزيرة.

