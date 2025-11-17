إعلان

فودافون مصر تحقق 55 مليار جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الحالي

كتب : آية محمد

03:24 م 17/11/2025

فودافون مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حققت فودافون مصر إيرادات قدرها 55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بثقة قاعدة عملائها.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة نفسها بلغت 7.53 مليار جنيه في البنية التحتية.

وبلغت الحصة السوقية للشركة في المحافظ الإلكترونية 55%، وواصلت الخدمات المالية الرقمية في النمو، حيث وصل عدد مستخدمي "ڤودافون كاش" إلى 12.6 مليون مستخدم نشط، مع توسع كبير في خدمات التحويلات الدولية عبر التعاون مع 6 من أكبر البنوك في الدول العربية، وفقا للبيان.

وفي قطاع الأعمال، استثمرت الشركة ريادتها السوقية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "إنجز" كما واصلت الشركة بناء القدرات الرقمية للمؤسسات الصحية في مصر من خلال رقمنة 628 منشأة صحية تخدم 13 مليون مواطن.

وتتقدم الشركة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2035، مدفوعة بثقة المجتمع وبمجموعة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث جاء دعم غزة على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة تبرعات العملاء وتوفير مكالمات مجانية لتمكينهم من التواصل مع ذويهم، إضافة إلى مواصلة جهود تمكين المرأة عبر برنامج "معاكي" في الريف المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فودافون مصر المحافظ الإلكترونية الخدمات المالية الرقمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو