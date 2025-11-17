فودافون مصر تحقق 55 مليار جنيه إيرادات في النصف الأول من العام الحالي

حققت فودافون مصر إيرادات قدرها 55 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بثقة قاعدة عملائها.

وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة نفسها بلغت 7.53 مليار جنيه في البنية التحتية.

وبلغت الحصة السوقية للشركة في المحافظ الإلكترونية 55%، وواصلت الخدمات المالية الرقمية في النمو، حيث وصل عدد مستخدمي "ڤودافون كاش" إلى 12.6 مليون مستخدم نشط، مع توسع كبير في خدمات التحويلات الدولية عبر التعاون مع 6 من أكبر البنوك في الدول العربية، وفقا للبيان.

وفي قطاع الأعمال، استثمرت الشركة ريادتها السوقية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "إنجز" كما واصلت الشركة بناء القدرات الرقمية للمؤسسات الصحية في مصر من خلال رقمنة 628 منشأة صحية تخدم 13 مليون مواطن.

وتتقدم الشركة نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2035، مدفوعة بثقة المجتمع وبمجموعة من المبادرات الاجتماعية المؤثرة، حيث جاء دعم غزة على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة تبرعات العملاء وتوفير مكالمات مجانية لتمكينهم من التواصل مع ذويهم، إضافة إلى مواصلة جهود تمكين المرأة عبر برنامج "معاكي" في الريف المصري.