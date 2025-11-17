إعلان

جمانة1.. شركة خالدة تعلن: كشف غاز جديد في الصحراء الغربية

كتب- أحمد الخطيب:

09:48 ص 17/11/2025

20251117084332262

أعلنت شركة خالدة للبترول نجاحها في تحقيق كشف غازي جديد بالصحراء الغربية، ضمن جهود الوزارة لتوسيع أنشطة الحفر وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات.

بئر جمانة-1

وتمكنت الشركة من حفر البئر الاستكشافي جمانة-1، حيث أكدت التسجيلات الكهربائية وجود شواهد واضحة للغاز، وأظهرت الاختبارات الأولية قدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون قدم مكعب يوميًا. وتعمل الشركة حاليًا على استكمال الاختبارات وتقييم المخزون المبدئي للبئر، تمهيدًا لوضعه على خريطة الإنتاج اعتبارًا من بعد غد.

ويمثل الكشف إضافة جديدة لمحفظة أعمال شركة أباتشي العالمية – شريك خالدة في مناطق الصحراء الغربية – في ظل التوسع في برامج الاستكشاف وتنمية الغاز والزيت، خصوصًا بعد تطبيق حزمة الحوافز الجديدة التي أقرتها وزارة البترول لتعزيز الاستثمار في مناطق خالدة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز.

جمانة 1 بئر غاز كشف غاز

