لأول مرة في مصر.. اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز مع Terra Petroleum

كتب : أحمد الخطيب

05:34 م 22/12/2025

اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز مع Terra Petrole

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية.

وبموجب الاتفاقية، تبدأ الشركة عملها لأول مرة في مصر بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 6.5 مليون دولار، تستهدف حفر 3 آبار، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد داخل منطقة الالتزام، وفق بيان الوزارة.

ووقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور قيادات الوزارة والهيئة المعنية بالإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف.

وعقب التوقيع، رحب وزير البترول بقيادات الشركة، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ظل ما يشهده من استقرار وتطور مستمر، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للشركات الجادة وتوفير بيئة استثمارية محفزة تُسهم في تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

كريم بدوي وزير البترول Terra Petroleum

