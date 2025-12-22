كل ما تريد معرفته عن التعاقد على خط أرضي منزلي

يحتاج كثير من المواطنين إلى التليفون الأرضي في حياتهم اليومية ليس فقط لإجراء المكالمات ولكن أيضًا لارتباطه بخدمات الإنترنت المنزلي، مما يدفع البعض للبحث عن خطوات التعاقد على خط جديد، والمستندات المطلوبة، والرسوم المقررة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الإجراءات والرسوم والمستندات المطلوبة لطلب خط أرضي منزلي من "وي":

المستندات المطلوبة للتعاقد

- صورة بطاقة رقم قومي سارية "وجه وظهر".

- عقد ملكية أو عقد إيجار عقاري أو إيصال مرافق "كهرباء أو مياه أو غاز"، على أن يوضح نفس عنوان تركيب الخط.

وتقع مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة كاملة على العميل.

رسوم التعاقد على الخط الأرضي

تبلغ إجمالي رسوم طلب الخط الأرضي 44 جنيهًا، فيما تصل رسوم التركيب إلى 150 جنيهًا، ولا تشمل هذه الرسوم قيمة اشتراك باقة الخدمة.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على إجمالي الرسوم المقررة.

طرق طلب خط أرضي جديد

- الموقع الرسمي للشركة.

- تطبيق My WE.

- أحد فروع WE.

- خدمة العملاء عبر الرقم 111.

وفي حال توافر الإمكانية الفنية لتركيب الخط، يجب على العميل استكمال إجراءات التعاقد خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ الحجز، على أن يحق للشركة إلغاء حجز الخط في حال عدم استكمال الإجراءات خلال هذه الفترة.

