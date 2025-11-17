تراجع أسعار النفط بعد استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي



وكالات

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي، مع استئناف عمليات التحميل في مركز التصدير الروسي الرئيسي في نوفوروسيسك بعد توقف دام يومين في الميناء المطل على البحر الأسود والذي تعرض لهجوم أوكراني.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا، أو 0.9 %، لتصل إلى 63.81 دولار للبرميل في الساعة 0050 بتوقيت جرينتش.

وتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.50 دولار للبرميل، بانخفاض 59 سنتا، أو 1.0% عن إغلاق يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% يوم الجمعة لينهيا الأسبوع بمكاسب متواضعة، بعد تعليق الصادرات في ميناء نوفوروسيسك ومحطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين المجاورة، مما أثر على ما يعادل اثنين بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقال مصدران في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن، إن ميناء نوفوروسيسك استأنف عمليات تحميل النفط أمس الأحد.

ومع ذلك، لا تزال الهجمات الأوكرانية المتصاعدة على البنية التحتية النفطية الروسية في بؤرة الاهتمام لاحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات.

وقال الجيش الأوكراني، السبت، إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية، وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف أمس الأحد أنها استهدفت مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سمارا الروسية.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: "يحاول المستثمرون قياس مدى تأثير هجمات أوكرانيا على صادرات النفط الخام الروسية على المدى الطويل، مع جني الأرباح بعد ارتفاع يوم الجمعة الماضي".

أضاف: "بشكل عام، لا يزال هناك تصور بأن فائض المعروض نتيجة لزيادات إنتاج أوبك+ قائم"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 60 دولارا، متأرجحا في نطاق 5 دولارات.

ويراقب المستثمرون أيضا تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية والتدفقات التجارية الروسية، وفقا للغد.