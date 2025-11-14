الذهب يحقق مكاسب بنحو 215 جنيها للجرام محليا خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا ملحوظًا منذ نهاية تعاملات السبت الماضي وحتى منتصف تعاملات اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5345 جنيهًا إلى 5560 جنيهًا، بزيادة قدرها 215 جنيهًا للجرام خلال الأسبوع.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب صعودًا أيضًا، حيث ارتفع سعر الأونصة من نحو 4001 دولار إلى 4169 دولارًا، محققًا مكاسب بلغت نحو 168 دولارًا خلال الفترة نفسها.

تحركات الذهب في السوق المحلي

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات السبت نحو 5345 جنيهًا، قبل أن ينخفض قليلًا يوم الأحد إلى 5340 جنيهًا، ثم عاد للارتفاع يوم الاثنين ليصل إلى 5435 جنيهًا.

واستمر في الصعود يوم الثلاثاء ليبلغ 5510 جنيهات، وارتفع بشكل طفيف يوم الأربعاء إلى 5515 جنيهًا.

وفي نهاية تعاملات الخميس سجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند 5625 جنيهًا، قبل أن يتراجع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى 5560 جنيهًا للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

استقر سعر الأونصة عالميًا عند 4001 دولار في تعاملات السبت والأحد، قبل أن يرتفع يوم الاثنين إلى 4088 دولارًا، ثم واصل الصعود يوم الثلاثاء ليصل إلى 4125 دولارًا، وارتفع يوم الأربعاء إلى 4171 دولارًا.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوياته خلال الأسبوع يوم الخميس عند 4198 دولارًا، قبل أن يتراجع قليلاً بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة إلى 4169 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

من 4 شركات محمول.. خطوات إرسال الحوالات الدولية عبر المحافظ الالكترونية

بزيادة 96%.. المصرية للاتصالات تربح 17 مليار جنيه في 9 أشهر

الشعبة: تراجع أسعار الخضروات 30 و60% مع بدء موسم العروة الشتوية