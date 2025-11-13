إعلان

شراكة بين اورنچ ومجموعة القلاع القطرية لتطوير منظومة سياحة ذكية بمصر

آية محمد

07:28 م 13/11/2025

شراكة بين اورنچ ومجموعة القلاع القطرية

كتبت- آية محمد:

أعلنت شركة اورنچ مصر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية حصرية مع مجموعة القلاع العالمية القطرية، تهدف إلى تطوير منظومة سياحة ذكية متكاملة في مصر تجمع بين أحدث تقنيات الاتصال والابتكار الرقمي، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فقد تجسد هذه الشراكة التزام اورنچ مصر بدعم القطاعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير.

تطبيق ذكي لتجربة سياحية رقمية متكاملة

في إطار هذه الشراكة، سيتم إتاحة الخدمات عبر تطبيق شركة قلاع الذكي WTOUR، الذي يقدم تجربة رقمية متكاملة للسياح داخل مصر، تشمل تخطيط الرحلات واكتشاف المقاصد المحلية وحجز الفنادق والمطاعم، إلى جانب عروض وامتيازات حصرية بالتعاون مع شركه أورنچ.

من جانبها، ستعمل مجموعة القلاع العالمية القطرية على تطوير محتوى تفاعلي يعكس تنوّع المقاصد السياحية المصرية، ويبرز تجربة السفر الذكية التي تجمع بين الاتصال والتخطيط والترفيه والخدمات في منصة واحدة.

