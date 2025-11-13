بدء الأعمال التنفيذية لمصنع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد

بدأت شركة فوسفات مصر خطواتها الفعلية لتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، في مشروع يعد من أهم مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات في مصر، وركيزة أساسية لتوطين صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين المصري.

يقام المشروع على مساحة 600 متر مربع، ومن المقرر دخوله الخدمة في عام 2027، حيث استقبلت الشركة وفدًا من الشركة الصينية المنفذة للمصنع، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية ووضع اللمسات النهائية للتصميمات التنفيذية.

وأكدت الشركة أن فوسفات مصر تواصل ريادتها من خلال مسار متكامل يعتمد على النمو المدروس والتطوير التكنولوجي وتوسيع سلاسل القيمة، موضحة أن مشروع حامض الفوسفوريك يمثل خطوة استراتيجية نحو تعظيم الاستفادة من خامات الفوسفات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وزيادة العائد القومي.

وأضافت أن الشركة تعمل وفق خطط توسعية واضحة تنفذ تحت إشراف ومتابعة من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يجسد توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار التعديني في مصر.

وأوضحت الشركة أنها واجهت خلال المراحل التحضيرية تحديات تشغيلية وتمويلية ولوجستية، لكنها تمكنت من تحويلها إلى فرص تطوير وشراكات تنفيذية قوية، مشددة على أن رؤيتها خلال السنوات المقبلة تركز على التصنيع المحلي، ورفع نسب المحتوى المصري، وتوسيع قاعدة الموردين، وخلق فرص عمل نوعية.

كما تتبنى الشركة استراتيجية ابتكار شاملة تشمل تحديث أنظمة الاستخراج والمعالجة، والتحول الرقمي في تتبع الخام وجودته، وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأكدت الشركة على التزامها بمواصلة قيادة قطاع الفوسفات في مصر والشرق الأوسط عبر مشروعات نوعية وتحالفات دولية، ومسارات تشغيل مرنة توازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي والمسؤولية المجتمعية.