سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 13 نوفمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:15 م 13/11/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 6469 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6428 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5624 جنيهات والجرام عيار 18 إلى نحو 4821 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44996 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

