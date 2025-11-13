أكدت مؤسسة أيولوس اليابانية، التابعة لمجموعة تويوتا تسوشو، على استمرار توسعها في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، للمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة إلى 42% بحلول 2030.

وأعلنت وفق بيان الهيئة اليوم، أن مشروعها لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في خليج السويس، سيتم تشغيله في 2028،وهو ما يوفر ما يصل إلى 375 مليون دولار من التكاليف السنوية لواردات الطاقة.

جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال الدورة الخامسة من اللجنة المصرية اليابانية للترويج والتعاون الاستثماري، بحضور حسام هيبة، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى مصر، وشيجيو نيشيزاوا، مدير مكتب منظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) بالقاهرة، ويو إيبيساوا، الممثل المقيم لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) في مصر، وممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، وعلى رأسهم ممثلي مجموعة تويوتا تسوشو، ونيسان موتور إيجيبت، وYKK مصر، والمقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاء، ومجموعة العربي.

واتفق الجانبان على وضع خارطة طريق للترويج للفرص الاستثمارية المصرية في اليابان خلال السنوات القادمة، تتضمن تنظيم زيارات دورية لوسائل الإعلام اليابانية إلى مصر للتعرف على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ودعوة صناديق وبنوك الاستثمار اليابانية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر، وتشجيع البنوك اليابانية على تمويل الاستثمار في مصر لتحقيق صالح البلدين.

وأعلن فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، أنه قام بعرض الفرص الاستثمارية الجديدة بمصر على أكثر من 200 مستثمر ياباني في اجتماعات ومؤتمرات متعددة، خاصةً بعد النجاحات التي حققها المستثمرون اليابانيون العاملون بمصر.