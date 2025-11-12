إعلان

بزيادة 70%.. مجموعة طلعت مصطفى تربح 12.6 مليار جنيه في 9 أشهر

كتب : منال المصري

10:27 ص 12/11/2025

مجموعة طلعت مصطفى

أعلنت مجموعة طلعت مصطفي زيادة صافي الربح المجمع بعد الضرائب بنسبة 90% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي إلى نحو 12.63 مليار جنيه.


وبحسب القوائم المالية للشركة للبورصة اليوم، فإن الإيرادات الإجمالية المحققة للمجموعة ارتفعت 37% خلال أول 9 أشهر من 2025 إلى نحو 38.3 مليار جنيه.

وفي نفس الوقت بلغ رصيد المبيعات الفعلية والغير مسلمة 443 مليار جنيه خلال التسعة اشهر المنتهية من عام 2025 مقابل 286 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 55% وترجع تلك الزيادة إلى الارتفاع الكبير في المبيعات الذي حققته المجموعة خلال الفترة السنوات الماضية.

المجموعة واصلت الأداء القوي، محققة مبيعات بلغت 323.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية من 2025 وهو أداء يُعد متميزا رغم عدم إطلاق أي مشروعات جديدة خلال العام الجاري .

