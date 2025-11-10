إعلان

"الكهرباء والإسكان" تدرسان استخدام أسطح عمارات الإسكان الاجتماعي في إنشاء محطات شمسية

كتبت- منال المصري:

09:31 م 10/11/2025

الإسكان الاجتماعي

قال أحمد محمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، إن الوزارة تدرس حاليا مع وزارة الإسكان إطلاق مبادرة لإستغلال أسطح مشروع عمارات "حياة كريمة" و"الإسكان الاجتماعي" لإنشاء محطات طاقة شمسية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن الوزارة لديها حاليا مشروعات تحت التنفيذ في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد 3 آلاف ميجاوات.

وأشار إلى أن قدرات مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة زادت من 550 ميجاوات في 2014 إلى 5800 ميجاوات حاليا.

